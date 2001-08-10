Сахалинцев приглашают пройти тестирование в рамках региональной онлайн-викторины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная библиотека Сахалинской области приглашает всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в онлайн-викторине «Моя Россия: Крым». Тестирование входит в серию краеведческих онлайн-викторин, которые в течение 2022 года также прошли в библиотеках Еврейской автономной и Сахалинской областях и Республики Башкортостан. Победители региональных состязаний сразятся за звание знатока в финальной межрегиональной викторине «Моя Россия», которая пройдет с 11 ноября по 20 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Организатором областных и межрегиональной викторин выступает СахОУНБ. Цель тестирования - повышение интереса к изучению истории и культуры регионов родной страны.

Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко продолжает серию краеведческих онлайн-викторин, посвященным регионам России. Все желающие могут проверить свои знания или узнать что-то новое об одном из самых молодых субъектов Российской Федерации – республике Крым, ответив на 30 вопросов по пяти темам: «Вехи истории», «Культура», «На вес золота: о людях, внесших значимый вклад в историю развития региона», «Здесь хочется жить: интересные места» и «Ратные страницы 1941-1945 гг.». Максимальное время для выполнения заданий – 60 минут.

Для участия в региональном этапе викторины каждому участнику необходимо будет пройти регистрацию на сайте СахОУНБ.

Викторина «Моя Россия: Республика Крым» будет доступна в онлайн-режиме на сайте библиотеки с 11 июля по 20 августа.

Дополнительная информация по телефонам +7(4242)45-25-40, +7(3652) 608-644.