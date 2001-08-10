Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция "Сегодня стартуем в завтра", посвященная профориентации, прошла 8 июля в рамках культурно-просветительского проекта «Краеведческие встречи» и 75-летия образования Сахалинской области в главной библиотеке островного региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Слушателями стали учащиеся лицея № 1 Южно-Сахалинска, участники летнего лагеря школы № 16. Экспертом выступила ведущий специалист отдела реализации проектов и организации мероприятий Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Вера Музыченко. Она рассказала ребятам об актуальных, современных и востребованных профессиях, в которых они смогут найти себя, как профессионалы. Слушатели познакомились с такими профессиями как стилист-имиджмейкер, бренд-менеджер, BI-аналитик.Профориентация школьников в Сахалинской области осуществляется через проекты «Деловые субботы», «Молодые профессионалы Worldskills Russia», «Билет в будущее» Ресурсно-координационного центра.
Вера Музыченко подробно рассказала о каждом реализуемом проекте. Так, проект «Деловые субботы» был запущен в ноябре 2021 года. Каждое мероприятие включает в себя отдельную отрасль, где школьники и родители 8-11 классов могут встретиться с представителями бизнеса и более подробно познакомиться с их сферой деятельности, с образовательными учреждениями, а также с участниками и экспертами WS Russia.
Проект «Билет в будущее» реализуется в Сахалинской области с 2019 года. В нем участвуют родители и дети с 6 по 11 класс. Его задачей является формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению школьников 6-11 классов
Кроме того, на встрече присутствовала заместитель генерального директора по информационной безопасности и информационным технологиям компании GS-Group рассказала Елена Ханбикова. Она рассказала ребятам о работе компании, которая является профессиональным поставщиком IT-решений и центром импортозамещения в Сахалинской области. В завершение встречи ребятам было предложено сыграть в интерактивную викторину «My Qwiz».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня В июне в летних лагерях Южно-Сахалинска отдохнули свыше пяти тысяч детей
- 09:35 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска продолжают искать специалиста на вакантную должность
10:54 Сегодня Выпускникам школ Южно-Сахалинска вручили медали
10:19 Сегодня В Невельском районе прошел праздник двора
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 16:01 Сегодня В Южно-Сахалинске наказали виновных в выносе грязи на проезжую часть
- 16:00 Вчера Гостей и жителе Южно-Сахалинска зовут на день рождения тигра
- 09:02 6 Июля Сахалинские боксеры завоевали семь медалей турнира по боксу "Шолом–2022"
- 11:55 5 Июля Сахалинцев зовут отметить Ивана Купалу на Солнечной поляне
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?