Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция "Сегодня стартуем в завтра", посвященная профориентации, прошла 8 июля в рамках культурно-просветительского проекта «Краеведческие встречи» и 75-летия образования Сахалинской области в главной библиотеке островного региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Слушателями стали учащиеся лицея № 1 Южно-Сахалинска, участники летнего лагеря школы № 16. Экспертом выступила ведущий специалист отдела реализации проектов и организации мероприятий Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Вера Музыченко. Она рассказала ребятам об актуальных, современных и востребованных профессиях, в которых они смогут найти себя, как профессионалы. Слушатели познакомились с такими профессиями как стилист-имиджмейкер, бренд-менеджер, BI-аналитик.Профориентация школьников в Сахалинской области осуществляется через проекты «Деловые субботы», «Молодые профессионалы Worldskills Russia», «Билет в будущее» Ресурсно-координационного центра.

Вера Музыченко подробно рассказала о каждом реализуемом проекте. Так, проект «Деловые субботы» был запущен в ноябре 2021 года. Каждое мероприятие включает в себя отдельную отрасль, где школьники и родители 8-11 классов могут встретиться с представителями бизнеса и более подробно познакомиться с их сферой деятельности, с образовательными учреждениями, а также с участниками и экспертами WS Russia.

Проект «Билет в будущее» реализуется в Сахалинской области с 2019 года. В нем участвуют родители и дети с 6 по 11 класс. Его задачей является формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению школьников 6-11 классов

Кроме того, на встрече присутствовала заместитель генерального директора по информационной безопасности и информационным технологиям компании GS-Group рассказала Елена Ханбикова. Она рассказала ребятам о работе компании, которая является профессиональным поставщиком IT-решений и центром импортозамещения в Сахалинской области. В завершение встречи ребятам было предложено сыграть в интерактивную викторину «My Qwiz».