Многодетной южносахалинке вручили сертификат на покупку мебели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подарок жительнице города Людмиле Укоевой передал первый вице-мэр Александр Гринберг. В настоящее время женщина планирует повысить квалификацию и сменить работу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В областном центре продолжается благотворительная акция «Город добра», созвучная с региональным проектом «Добрые дела карты сахалинца», которую ранее поддержал губернатор Валерий Лимаренко. Цель инициативы — адресная помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Бизнес, трудовые коллективы, горожане, а также члены партии «Единая Россия» активно включились в проект администрации Южно-Сахалинска.
- У меня трое детей: старшему 18 лет, младшим 9 и 10. Сейчас мы живем в съемной квартире, вся техника и мебель старые. Я очень благодарна и администрации, и лично Александру Гринбергу, - поделилась Людмила Укоева.
Отметим, в качестве меценатов в рамках проекта «Город добра» могут выступать как юридические лица, так и жители Южно-Сахалинска.
- Сегодня мы можем оказать реальную помощь семьям, которым она нужна. Когда я узнал о семье Людмилы Укоевой, о ее сложном материальном положении, меня это побудило оказать помощь. Для нее это стало приятной неожиданностью. Здорово, что с помощью таких проектов мы способны менять жизнь наших горожан к лучшему, - рассказал первый вице-мэр Александр Гринберг.
По словам директора департамента социальной политики Эльвиры Юрковой, на территории Южно-Сахалинска одновременно реализуются несколько проектов, направленных на повышение качества жизни горожан.
- С февраля Южно-Сахалинск активно включился в проект, инициированный губернатором, по улучшению благосостояния семей, находящихся в затруднительном положении. Параллельно у нас идет проект «Город добра», который направлен на реализацию желаний южносахалинцев, которые сами не могут их осуществить. Сегодня была оказана спонсорская помощь Людмиле Укоевой, которая участвует в проекте по улучшению благосостояния. Администрация и дальше будет оказывать содействие и сопровождать эту семью, - сказала Эльвира Юркова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:21 Сегодня В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
10:09 Сегодня Ремонт моста через Сусую на юго-западном объезде Южно-Сахалинска продлится до осени
15:16 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска появится аттракцион "Бумеранг"
09:14 Сегодня Двум сахалинцам присвоено звание мастеров спорта
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
16:06 30 Июня После внедрения дизайн-кода в Южно-Сахалинске перекресток Мира-Пуркаева обретет новый облик
10:57 30 Июня На Сахалине для многодетной семьи приобретут бытовую технику
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 16:00 Сегодня Гостей и жителе Южно-Сахалинска зовут на день рождения тигра
- 09:02 Вчера Сахалинские боксеры завоевали семь медалей турнира по боксу "Шолом–2022"
- 11:55 5 Июля Сахалинцев зовут отметить Ивана Купалу на Солнечной поляне
- 16:04 1 Июля Сахалинская филармония закрыла сезон большим красочным концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?