Многодетной южносахалинке вручили сертификат на покупку мебели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подарок жительнице города Людмиле Укоевой передал первый вице-мэр Александр Гринберг. В настоящее время женщина планирует повысить квалификацию и сменить работу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областном центре продолжается благотворительная акция «Город добра», созвучная с региональным проектом «Добрые дела карты сахалинца», которую ранее поддержал губернатор Валерий Лимаренко. Цель инициативы — адресная помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Бизнес, трудовые коллективы, горожане, а также члены партии «Единая Россия» активно включились в проект администрации Южно-Сахалинска.

- У меня трое детей: старшему 18 лет, младшим 9 и 10. Сейчас мы живем в съемной квартире, вся техника и мебель старые. Я очень благодарна и администрации, и лично Александру Гринбергу, - поделилась Людмила Укоева.

Отметим, в качестве меценатов в рамках проекта «Город добра» могут выступать как юридические лица, так и жители Южно-Сахалинска.

- Сегодня мы можем оказать реальную помощь семьям, которым она нужна. Когда я узнал о семье Людмилы Укоевой, о ее сложном материальном положении, меня это побудило оказать помощь. Для нее это стало приятной неожиданностью. Здорово, что с помощью таких проектов мы способны менять жизнь наших горожан к лучшему, - рассказал первый вице-мэр Александр Гринберг.

По словам директора департамента социальной политики Эльвиры Юрковой, на территории Южно-Сахалинска одновременно реализуются несколько проектов, направленных на повышение качества жизни горожан.

- С февраля Южно-Сахалинск активно включился в проект, инициированный губернатором, по улучшению благосостояния семей, находящихся в затруднительном положении. Параллельно у нас идет проект «Город добра», который направлен на реализацию желаний южносахалинцев, которые сами не могут их осуществить. Сегодня была оказана спонсорская помощь Людмиле Укоевой, которая участвует в проекте по улучшению благосостояния. Администрация и дальше будет оказывать содействие и сопровождать эту семью, - сказала Эльвира Юркова.