Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2022
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В районе перекрестка улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской в Южно-Сахалинске ведутся работы
13:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Перекрытие сквозного проезда на пр. Мира в районе "Бубль Гума" переносится на вечер 10 июля

Перекрытие сквозного проезда на пр. Мира в районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое решение принято в связи с необходимостью дополнительного накопления мощностей подрядной организации для выполнения работ в максимально короткие сроки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, в администрацию Южно-Сахалинска поступило большое количество обращений от горожан: с учетом хорошей погоды многие на предстоящих выходных вновь запланировали отправиться на природу в южном направлении.

Ограничения движения начнут действовать с 20.00 10 июля и завершатся вечером во вторник, 12 июля.

Напомним, на указанном участке проводятся работы по строительству Южного канализационного коллектора. Подрядчик намерен завершить работы в максимально сжатые сроки. Также оперативно будет восстановлено дорожное покрытие. После этого участок будет открыт для проезда. На время проведения работ скорректировано движение общественного транспорта.

 

 

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