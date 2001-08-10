Перекрытие сквозного проезда на пр. Мира в районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое решение принято в связи с необходимостью дополнительного накопления мощностей подрядной организации для выполнения работ в максимально короткие сроки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, в администрацию Южно-Сахалинска поступило большое количество обращений от горожан: с учетом хорошей погоды многие на предстоящих выходных вновь запланировали отправиться на природу в южном направлении.

Ограничения движения начнут действовать с 20.00 10 июля и завершатся вечером во вторник, 12 июля.

Напомним, на указанном участке проводятся работы по строительству Южного канализационного коллектора. Подрядчик намерен завершить работы в максимально сжатые сроки. Также оперативно будет восстановлено дорожное покрытие. После этого участок будет открыт для проезда. На время проведения работ скорректировано движение общественного транспорта.