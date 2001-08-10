Южно-Сахалинск готовится к перекрытию проспекта Мира в районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в рамках муниципального контракта продолжается масштабное строительство южного канализационного коллектора. Работы разделены на три этапа, со сроком завершения - в 2023 году. Сегодня освоение первого этапа составляет 70%. Специализированная подрядная организация ООО "Инженерные технологии" подошла к пр. Мира от головных очистных сооружений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В рамках первого этапа завершены работы на улицах Авиационной и Железнодорожной, также сделан прокол под железнодорожными путями. Дошли до пр. Мира, где строим напорный участок, от которого необходимо перейти на восточную сторону трассы. Затем переходим на ул. Фархутдинова и доходим до КНС-9500, где сейчас готовится котлован. Работы по строительству канализационного коллектора продолжатся до строительной площадки ЖК «Горизонт», - рассказал заместитель директора компании-подрядчика Михаил Кулаков.

Для устройства канализационного коллектора, которое запланировано на ближайшие выходные, небольшой участок пр. Мира в районе «Бубль Гума» предстоит закрыть для сквозного проезда транспорта с вечера 8 июля. Продлятся ограничения до вечера 10 июля. Учитывая, что коллектор будет расположен в теле дороги, без полного перекрытия проезда обойтись невозможно. Вместе с тем, ситуация находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина, который нацеливает исполнителей - выполнить работы максимально оперативно. Напомним, в минувшую пятницу градоначальник принял решение не закрывать данный участок на прошедших выходных, чтобы в солнечную погоду тысячи горожан смогли семьями выехать на природу.

- Работа подрядной специализированной организации спланирована таким образом, чтобы выполнить не только качественно, но и в кратчайшие сроки: заранее подготовлены трубы диаметром 500, инертные материалы, спецтехника и люди. За сутки подрядчику предстоит выполнить сварочно-монтажные работы, еще сутки берем на восстановление дорожного полотна. Объект стратегический важный для всего областного центра. Когда коллектор будет построен, все абоненты южной части города, которые сейчас канализуются автономно, будут сбрасывать стоки на главные очистные сооружения через него. Также объектом смогут пользоваться перспективные потребители юга областного центра. В сутки новый коллектор сможет принимать 15 тыс. куб. метров стоков. Общая протяженность объекта - 11 км, - добавил начальник управления капитального строительства Владимир Зиневич.

Восстановлением нарушенного во время прокладки труб дорожного полотна займется МПК «Завод строительных материалов им. Федотова».

- После вскрытия дорожного полотна и укладки труб будет проведено послойное уплотнение грунтов, а также уложены два слоя асфатьтобетона, - отметил начальник МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Федорук.

Заезд для жителей «Зимы», расположенный в районе проведения работ, будет обеспечен в полном объеме. В остальных же случаях объезжать участок необходимо по улицам Ленина и Инженерной. Объезд городских маршрутов №3, 9, 10, 11, 12, 16, 63, 71, 81, 105, 122, 177, 222 и 333 будет осуществляться через улицы Больничная, Ленина и Фархутдинова.