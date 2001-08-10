День семьи, любви и верности отметят в Сахалинской областной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День семьи, любви и верности, утвержденный Указом Президента РФ № 411 от 28 июня 2022, отметят в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Так, в преддверии праздника – 7 июня – в сквере СахОУНБ состоится тематический вечер «Поем все вместе» в рамках проекта «Встречи в беседке». Гостям расскажут об истории праздника, на вечере прозвучат всеми любимые песни под баян от известного сахалинского музыканта Алексея Прохорова и композиции в исполнении солистки военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларисы Качайкиной. Начало в 18.00.Непосредственно 8 июня в сквере им. А.П. Чехова (перед библиотекой) пройдет библиотечная акция «Ромашковое настроение». Каждый желающий сможет принять участие в викторине, посвященной Дню семьи, любви и верности, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению символа праздника – ромашки – в технике бумагопластика.

Для гостей также будет действовать тематическая книжная выставка. Начало в 11.00.+