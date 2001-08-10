Южно-Сахалинск вошел в тройку российских городов, лидирующих по уровню развития государственно-частного партнерства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам рейтинга субъектов РФ по уровню развития ГЧП за 2022 год Южно-Сахалинск поднялся с девятого на третье место. Первые два места в списке заняли Нижневартовск и Сургут, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Положительному результату областного центра поспособствовали концессионные соглашения, заключенные в рамках развития отрасли водоснабжения и водоотведения, а также строительства дорог и объектов энергетики к новому микрорайону «УЮН».

Итоги были подведены в ходе онлайн-конференции, посвященной рейтингу городов по уровню развития государственно-частного партнерства. С докладом о проделанной работе выступил вице-мэр Виталий Данилов.

Так, на сегодняшний день администрацией города заключены 8 концессионных соглашений по модернизации системы водоснабжения и водоотведения областного центра, созданию транспортной и энергетической инфраструктуры для площадки перспективного строительства «Уюн», строительству газовой котельной, многоуровневой автомобильной стоянки на 300 машино-мест, 2-х участков автомобильных дорог и реконструкции муниципального здания в прачечную. Общая стоимость капитальных затрат по проектам, реализуемым на условиях концессии, составляет более 30,0 млрд рублей.

Также для обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением жилищной застройки «Уюн» планируется к заключению концессионное соглашение. Переговоры по данному проекту находятся на завершающей стадии. Стоит отметить, что обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой территории «Уюн» осуществляется инвестором с привлечением долгосрочных займов ДОМ.РФ. Концессионер первым в России заключил договоры инфраструктурного займа с ДОМ.РФ по финансированию строительства объектов электроснабжения и дорожной инфраструктуры.

Также сегодня активно ведутся переговоры по заключению концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» в отношении строительства и эксплуатации общеобразовательной школы на 1260 мест. Проект прошел конкурсный отбор, Министерством просвещения РФ принято решение о софинансировании объекта. Заключение соглашения планируется уже в 3 квартале текущего года.

Кроме того, на условиях концессии планируется к реализации еще ряд инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации газовых водогрейных котельных, участков автомобильных дорог для обеспечения инженерной инфраструктурой новых микрорайонов города; снегоплавильных установок; модернизации системы теплоснабжения городского округа. Разрабатывается возможность передачи в концессию муниципальных бань.

- Южно-Сахалинск — динамично развивающейся город. И для администрации города концессии – это прежде всего инструмент экономического роста и повышения уровня рыночной конкуренции, а следовательно, и уровня услуг, оказываемых населению. Благодаря нашей совместной работе с корпорацией «ВЭБ.РФ» и «Национальным Центром государственно-частного партнерства», мы привлекаем новых партнеров и инвесторов. Это взаимодействие позволяет нам работать с компаниями, которые зарекомендовали себя на федеральном уровне: «Росводоканал», «Трансмашхолдинг» и другие, — рассказал вице-мэр Виталий Данилов.

Продвижение механизмов МЧП и концессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства дорог и социальных объектов является одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности и администрация города ведет активную работу по реализации инвестиционных проектов на условиях МЧП.