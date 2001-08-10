Сахалинская область готовится к празднованию 77-летия Великой Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шествие «Бессмертного полка», персональные парады для ветеранов, поисковые экспедиции, конкурсы сочинений – в честь 9 мая по всему островному региону пройдут запоминающиеся мероприятия. Традиции и нововведения предстоящего праздника обсудили сегодня на заседании организационного комитета «Победа», который возглавляет губернатор Валерий Лимаренко.

Накануне мероприятия глава региона прокомментировал высказывания, которые в последнее время позволяет Япония в отношении Курильских островов.

– Мы готовимся к большому празднику – Дню Победы, и заявления со стороны Японии о незаконной оккупации Курильских островов оскорбляют чувства жителей области, память героев войны. Считаю, что такие действия японских политиков просто неприемлемы. Это попытка пересмотреть историю, забыть о трагических событиях Второй мировой войны. Мы не позволим этому случиться, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

На островах сегодня проживают 26 участников Великой Отечественной войны, 18 жителей блокадного Ленинграда, 57 узников фашистских концлагерей, 354 участника трудового фронта.

– Каждому ветерану необходимо уделить персональное внимание, проявить максимально чуткое отношение. Это нужно делать всегда, а накануне праздника Великой Победы – особенно. Прошу глав районов включиться в эту работу и лично проследить, чтобы ни один герой не остался без почестей, – сказал первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.

Для участников Великой Отечественной войны ко Дню Победы предусмотрена ежегодная денежная выплата – 75 тысяч рублей, для остальных категорий – 50 тысяч рублей.

Под пристальным вниманием находится состояние здоровья ветеранов. В области сформированы выездные бригады врачей для медицинского обследования на дому. За всеми пациентами проводится динамическое наблюдение – минимум один раз в месяц, – в том числе узкими специалистами.

В этом году снова пройдут мини-парады перед домами, где живут ветераны. Эта традиция зародилась в пандемию и завоевала большую поддержку среди героев войны и жителей области.

Большое внимание уделяется благоустройству воинских захоронений, мемориалов, заброшенных могил ветеранов. В эту работу активно включаются муниципальные власти, общественники, волонтеры.

В Южно-Сахалинске торжества 9 мая начнутся с возложения цветов. В военном параде примут участие порядка 800 военнослужащих и юнармейцев. Сахалинцев ждут также солдатская поляна и народные гуляния в парке Гагарина, праздничный концерт и фейерверк.

Спустя два года по всем городам России снова прошествует «Бессмертный полк». Из-за коронавируса с 2020 года масштабную акцию проводили в онлайн-формате.

Большой фронт работ ждет поисковиков, которые из года в год вносят значительный вклад в дело увековечения памяти павших на островах защитников Отечества.

– На сопках, прилегающих к Холмску, было обнаружено место боя. Зима не позволила продолжить работы. Недавно мы вернулись туда, нашли останки японских военнослужащих и временное санитарное захоронение советского бойца. Сейчас занимаемся поиском его родственников. Если данные экспертизы ДНК подтвердятся, предложим забрать останки на малую родину, – рассказал председатель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

С 21 мая по 5 июня пройдет поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт». В поисковых работах на островах примут участие более 70 человек из 22 регионов России. Летом также запланирована очередная экспедиция на Шумшу.

На средства гранта областного правительства в третий раз будет организована военно-историческая реконструкция «Штурм полицейского поста Хандаса». На основании архивных документов будут воссозданы события, которые произошли в селе Рощино Смирныховского района 77 лет назад.

Множество патриотических мероприятий проводится также в островных школах – уроки памяти, встречи с ветеранами и тружениками тыла, выставки, конкурсы сочинений и исследовательских работ. Школьные музеи хорошо проявили себя на всероссийском фестивале. На федеральный этап вышли музеи сельских школ в Огоньках, Взморье и Буюклы. По инициативе «Единой России» проводится акция «Парта героя». В школах в 10 районах области установлено уже 28 таких парт, рассказывающих о подвигах советских воинов. Еще более 30 парт появятся в сахалинских школах в этом году.