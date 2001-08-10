Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось первое в этом году заседание Совета по инвестиционной деятельности при администрации города под председательством мэра Сергея Надсадина. Одной из тем для обсуждения стало предложение мэра по привлечению к реализации концессионных проектов местных подрядных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на инвестсовете рассмотрели ход реализации в городе крупных проектов, реализуемых на условиях концессии. Это проект «Комплексное развития территории «Уюн», в части обеспечения площадки инженерно-транспортной инфраструктурой.

АО «Корпорация развития Сахалинской области» проектирует и будет возводить сети теплоснабжения, горячего водоснабжения, объекты электроснабжения и дорожной инфраструктуры.

Как сообщил руководитель направления стратегического развития и инвестиций АО «Корпорация развития Сахалинской области» Дмитрий Борышнев, разработана проектная документация, идет процесс принятия ее заказчиком (КРСО), готовится подача на прохождение государственной экспертизы. Планируемый срок ввода в эксплуатацию возводимых объектов — 2027 год.

Еще один объект будет в микрорайоне «Южный». Это проект строительства и эксплуатации автоматизированной газовой котельной. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «РИР - Сахалин» Максим Беккер обозначил планируемый срок ввода в эксплуатацию котельной – 1 октября 2023 года.

Сергей Надсадин отметил, что это стратегически важные для развития города проекты, средства на реализацию которых будут привлечены в том числе из регионального и местного бюджетов. Поэтому муниципалитет должен быть уверен, что все работы будут выполнены качественно и в указные сроки. В связи с чем Сергей Надсадин настаивает, чтобы к реализации концессионных проектов привлекались подрядные и субподрядные организации, которые ведут свою деятельность, имеют необходимые квалификацию, мощности и ресурсы на территории Южно-Сахалинска.

- На мой взгляд, это снизит риски срыва сроков работ, а также позволит нам быть уверенными, что подрядная организация сможет оперативно исполнять гарантийные обязательства после начала эксплуатации объектов. Важно, чтобы в случае необходимости устранения каких-либо недочетов не нужно было ждать приезда специалистов с материка или заказывать запчасти и т.д., - сказал мэр.

Сергей Надсадин поручил учитывать это при составлении концессионных соглашений. Мэр также отметил, что концессионные проекты — длительные по срокам реализации, поэтому необходимо проработать вопрос регистрации подрядных организаций, привлекаемых из других областей страны, на территории Южно-Сахалинска. Это необходимо, чтобы включить их в систему местного налогообложения.

Данная практика давно используется в Сахалинской области, например, у операторов нефтегазовых проектов. Департаменту экономического развития поручено проработать этот вопрос.

Также на инвестсовете рассмотрели концессионную инициативу ООО «Востокдорстрой», которое является одной из крупнейших строительных компаний Сахалинской области. В декабре прошлого года в департамент экономического развития от компании поступило предложение о заключении концессионного соглашения на проектирование, строительство, эксплуатацию автомобильной дороги на участке от ул. Украинской до ул. Транзитной.

Отметим, строительство этой дороги предусмотрено генеральным планом городского округа. Планируется, что она разгрузит транспортные потоки в северо-западной части города. В том числе повысит транспортную доступность нового микрорайона Дальнего, который продолжает расти и активно застраивается жильем и инфраструктурой.

ООО «Востокдорстрой» предлагает строительство ул. Золотой протяженностью 1565 м, предусматривающей 2-полосное движение. В ходе строительства будет произведена не только укладка полотна дороги, но и предусмотрено строительство моста через р. Сусуя, а также обустройство наружного освещения. Срок реализации проекта концессионного соглашения - 8 лет. Плановая дата ввода в эксплуатацию объекта — 1 октября 2025 года.

Администрация готова строить дорогу на условиях концессии при условии обсуждения и согласования с инициатором всех условий предлагаемого к заключению соглашения.

Администрация Южно-Сахалинска продолжает выражать благодарность представителям организаций, предприятий и учреждений, которые оказали содействие муниципалитету в проведении Всероссийской переписи населения. Так, на инвестиционном совете мэр Сергей Надсадин вручил благодарственные письма исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница» Марии Селевановой, директору ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» Светлане Ситдиковой и индивидуальному предпринимателю такси «Фортуна» Евгению Николаеву за содействие в части предоставления на безвозмездной основе помещений для размещения в них переписных участков.