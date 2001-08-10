В Южно-Сахалинске участок ул. Амурской закрыт для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южнее перекрёстка с улицей Поповича (район «Кондитерской лавки» и парикмахерской «Dolce Vita») продолжаются ремонтные работы на теплосетях. Ориентировочно участок ул. Амурской будет полностью недоступен для движения до 18.00, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Автовладельцев просят учитывать данную информацию при движении в этой части города.