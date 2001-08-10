Сахалинская разведка тренировалась обнаруживать и уничтожать противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия по тактико-специальной, инженерной подготовке, а также другим дисциплинам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

В рамках "Единого дня разведчика" военнослужащие, используя новейшие комплексы разведки и средства связи, выполнили обнаружение и определение характера целей, составили и передали вышестоящему командованию разведывательные данные о местоположении условного противника укрывшегося в лесу.

Кроме того, в ходе занятий разведчиками армейского корпуса ВВО были отработаны вопросы скрытного перемещения малых групп в условиях низких температур, глубокого снежного покрова и ограниченной видимости. Также военнослужащие выполнили разведывательную засаду с целью обнаружения и уничтожения условного противника.

При выполнении поставленных задач, в виде одного из препятствий, военнослужащим предстояло преодолеть "Тропу разведчика", как в составе группы, так и в индивидуальном порядке.

"Тропа разведчика" включает в себя множество элементов: в том числе, каменную стену, ров, подвесной мост, заграждения колючей проволоки, проход по минному полю и другие препятствия.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой были применены средства имитации и холостые боеприпасы.