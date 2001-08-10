Тихоокеанское
информационное агентство
10 Ноября 2021
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11:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине появятся дополнительные рейсы Южно-Сахалинск – Советская Гавань – Южно-Сахалинск

На Сахалине появятся дополнительные рейсы Южно-Сахалинск – Советская Гавань – Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Авиашельф" под маркой "Тайга" совместно с авиакомпанией "Аврора" увеличивает частоту полетов из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань и обратно.

Дополнительные рейсы вводятся по средам и четвергам. По средам вылет рейса из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань в 14.00, вылет обратного рейса из Советской Гавани в 15.15. По четвергам вылет рейса из Южно-Сахалинска в 13.00, вылет обратного рейса из Советской Гавани в 14.15. Время указано местное.

Направление обслуживают воздушные суда DHC-6.

Тариф составляет 2 200 руб. в одну сторону.

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