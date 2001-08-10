Города-побратимы Южно-Сахалинск и Вакканай отмечают 20-летие дружбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители городов-побратимов Сахалинской области и губернаторства Хоккайдо встретились в здании регионального правительства. Организаторами мероприятия выступили министерство экономического развития Сахалинской области, Сахалинская региональная общественная организация "Сахалин - Япония" и Хоккайдское отделение общества "Япония – Россия", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- В наших регионах накоплен значительный опыт межрегионального взаимодействия и побратимские связи развиваются как образец добрососедских отношений между людьми, которые уважают традиции и культуру друг друга, - отметил в своем выступлении заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов. - Мы очень рады отметить, что в этом году наступает 20-летний юбилей договора о побратимстве между Вакканаем и Южно-Сахалинском, а также 30 лет соглашениям между Корсаковом, Момбецу и Вакканаем. Мы от всей души поздравляем жителей этих городов и благодарим за такой вклад в развитие движения народной дипломатии.

Встречи граждан являются одной из форм развития побратимских связей и проводятся на регулярной основе поочерёдно на территории Сахалинской области и Хоккайдо. Уже второй год встречи проводятся в формате видеоконференции в связи с ограничениями, вызванными пандемией. Тема встречи 2021 года – «Новые возможности сотрудничества городов-побратимов в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса».

В рамках мероприятия участники обменялись опытом и рассказали о том, как поддерживают отношения между городами дистанционно. В этом году сахалинские школьники и воспитанники детских садов планируют подготовить для японских сверстников новогодние сюрпризы и открытки, в которых расскажут о своих городах и традициях встречи Нового года.

Представители Корсаковской администрации также поделились идеей организовать онлайн-концерты и спектакли творческих коллективов для японских друзей. Виртуальные выставки и экскурсии по Корсаковскому краеведческому музею также помогут жителям городов-побратимов лучше познакомиться с местными достопримечательностями.

В 16-й межрегиональной встрече приняли участие представители Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Томари, Поронайска, Холмска, Невельска, Долинска, Вакканая, Тэсио, Наёро, Момбэцу, а также руководители и сотрудники представительства МИД России в Южно-Сахалинске, Генерального консульства России в Саппоро, Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, Губернаторства Хоккайдо. Стороны договорились продолжать проводить совместные мероприятия и развивать сотрудничество в области гуманитарных, спортивных, молодежных и культурных обменов пока в дистанционном формате.