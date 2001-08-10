В Поронайске завершили сезон озеленения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе завершили работы по озеленению города. Они длились с мая по октябрь. За этот период были высажены более трехсот саженцев различных деревьев.

Озеленением занимались подрядные организации, коммунальные службы, волонтеры, общественники, депутаты, сотрудники бюджетных учреждений, лесничества и неравнодушные жители. В озеленении принял участие, в том числе, и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Вместе с членами Юнармии глава области высадил деревья около взрослой поликлиники Поронайска.

Летом несколько сотен рябин и берез украсили городские скверы – сквер Тайхо Коки и сквер Любви. Новые деревья высадили в городском парке. Там же впервые были высажены саженцы сакуры, привезенные из областного центра. Саженцы появились вдоль улицы Победы, на территории Храма Святителя Тихона Московского, на территории школы села Леонидово. Традиционно в летние месяцы город украсили цветы. В этом году было высажено более 20 тысяч цветов различных сортов: бархатцев, бегоний, агератума, пеларгонии, гвоздики, петунии и других.

Осенью высадка продолжилась на улице Октябрьской, на новом городском стадионе в Поронайске. На днях коммунальщики произвели последние в этом сезоне высадки вблизи дома по улице Саперная, 5а.

По словам вице-мэра Поронайского городского округа Дмитрия Митрика, озеленение в последние годы стало традиционным, каждый сезон Поронайск стараются украшать яркими цветами, высаживать новые деревья и кустарники. В том числе, благодаря этой работе в 2020 году Поронайский городской округ занял четвертое место по индексу качества городской среды среди городов Сахалинской области. Как сообщил вице-мэр, большие работы по озеленению города будут продолжены в следующем году. Планируется озеленить не только центр города, но и его микрорайоны.