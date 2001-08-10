Диспетчерская служба Анивы признана лучшей в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единая дежурная диспетчерская служба Анивы стала лучшей по итогу смотра-конкурса "Лучшая ЕДДС муниципального образования в Сахалинской области в 2021 году". Об этом сообщила руководитель областного агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева. Объявление результатов конкурса прошло в режиме ВКС. Всего в отборе приняли участие служб из 17 муниципальных образований, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Главными критериями при выборе лучших было техническое оснащение единых дежурно-диспетчерских служб, площадь занимаемых помещений, обучение персонала, штатное расписание, оперативная работа ЕДДС, а также организация оповещения населения, - рассказал начальник ЕДДС Анивского городского округа Максим Фролов.

На сегодняшний день анивская единая диспетчерская служба технически оснащена автоматизированными программно-техническими комплексами и другим оборудованием, обеспечивающим прямую связь с дежурно-диспетчерскими службами потенциально опасных объектов, экстренного реагирования, жилищно-коммунального хозяйства, расположенными на территории муниципального образования. Стоит отметить, что жители Анивского городского округа могут обратиться в ЕДДС с сообщениями об угрозе или факте возникновения ЧС по номерам телефонов 8 (4244)1-4-00-20; 8-(4244)1-4-15-17, или 112.