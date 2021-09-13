Аниве исполнилось 135 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

135-летие со Дня основания города жители Анивы начали отмечать с утра. В сквере Победы и на прилегающих улицах расположились произведения искусства и декоративно-прикладного творчества. Преподаватели и учащиеся художественного отделения школы искусств организовали выставку работ "Анивский АРБАТ". Гостям праздника Анивские фото художники устроили "АРТ Вернисаж", где был реализован проект "Анива. От зари до зари". Посетители увидели Аниву глазами фото художников. При этом на снимках были и такие места, которые не каждый из коренных анивчан мог узнать, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Любители рукоделия предложили свои работы из джута, бумажной лозы, куклы, макраме. Работы мастеров представлены в различных жанрах и стилях. Все это великолепие было подано гостям под звонкие и мелодичные русские-народные песни. В рамках концерта "Голоса моего города" творческие коллективы придали изюминку художественным экспозициям, расположившимся по соседству.

135-ая годовщина Анивы не обошлась и без традиционного шествия колонн. В полдень на ул. Ленина началось движение праздничных колонн в сторону городской площади. По традиции спортсмены, медики, пожарные, предприниматели, работники муниципальных учреждений, школьники и малыши с шарами, плакатами, флажками торжественным маршем прошли через весь город. Колонны сопровождала специализированная техника: трактора, пожарная машина, карета скорой помощи, уборочная техника проехали с мигалками и сигналами.

Поздравить анивчан приехали официальные лица: заместитель председателя правительства Владимир Сидоренко, депутаты Сахалинской областной Думы Евгений Лотин и Андраник Авенян.

Торжественную часть открыл вице-мэр Анивского городского округа Сергей Овчинников.

- Я от всей души поздравляю со 135-летием жителей Анивы всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес вклад в развитие Анивы, кто выбрал её местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам, тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины! С праздником Вас дорогие анивчане! — отметил вице-мэр.

После поздравительных выступлений официальные лица вручали грамоты, благодарственные письма Правительства области, администрации и Собрания депутатов Анивского городского округа. Чествовали предпринимателей, внесших вклад в развитие экономики района, супружеские пары-юбиляры, старожилов и руководителей учреждений культуры анивского округа.

В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея и к 135 летию города Анива перед зданием ДДТ г. Анива прошла акция «Дерево дружбы».

Инициаторами акции стали представители Анивского отделения Региональной общественной организации "Сахалинские Корейцы", председатель И Вон До. Подобная акция стала продолжением акции в Южно-Сахалинске, где были высажены деревья возле Корейского культурного центра. Анивские Корейцы также выражают благодарность местной администрации в лице мэра городского округа Артёма Лазарева, вице-мэра Андрея Саулея за активное содействие, а также директору ДДТ г. Анива Марине Кузьминой за сотрудничество. Кроме того, представители Анивского отделения РОО "Сахалинские корейцы" раскрыли свои «Секреты приготовления национальных блюд корейской кухни». Домохозяйкам показали, как приготовить самые популярные салаты, а также для гостей праздника провели мастер-класс корейской каллиграфии и познакомили с национальными корейскими играми.

В этот праздничный день в центре Анивы устроили ярмарочную торговлю. Фермеры и предприниматели района привезли в Аниву все свое самое лучшее. В том числе свежие овощи, молочную и мясную продукцию по первой цене. И стоит отметить, что фермеры ехали домой пустыми, распродав весь товар.

Для детей и взрослых на празднике развернуты многочисленные познавательные секции. Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по изготовлению значков с праздничной символикой, по росписи досок и ложек. Для самых маленьких гостей праздника наиболее привлекательным оказался надувной городок, развернутый на центральной площади. Где дети могли пострелять в тире, покататься с горок и попрыгать на батутах, поиграть в бейсбол и баскетбол.

Небывалый интерес у анивчан вызвала фотозона «Казачий дворик», где сфотографировавшись, гости получали фото магнит на память и установка SlowMotion 360. Специалисты организации Instalab делали короткие видеоролики с участием горожан.

К сожалению, вечерняя программа в этот день не состоялась из-за разгулявшейся непогоды. Однако, организаторы не отменили фейерверки, а перенесли их на более позднюю дату. Гуляния и фейерверк предварительно перенесены на 15 октября. О времени будет сообщено дополнительно.