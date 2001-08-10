Сахалинский минсельхоз обманули на 120 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Смирныховском районе сотрудники полиции раскрыли историю с бюджетными деньгами, которые ушли «не по назначению». Под подозрение попала 74-летняя заместитель председателя местного сельхозкооператива.
По данным правоохранителей, в 2022 году кооператив получил грант по программе развития сельского хозяйства в Сахалинской области. Эти средства должны были пойти на укрепление материально-технической базы и поддержку небольших хозяйств, сообщили ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.
Однако, как выяснилось, часть денег до дела не дошла. Следствие считает, что зампред воспользовалась своим положением и присвоила 120 тысяч рублей. Сумму она получила тремя переводами — 30, 40 и 50 тысяч рублей — и распорядилась ими по своему усмотрению.
В результате региональному министерству сельского хозяйства и торговли был причинён ущерб. Сейчас в отношении женщины возбуждены три уголовных дела по статье о растрате с использованием служебного положения. Материалы переданы для дальнейшего разбирательства.
