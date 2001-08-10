Иностранец пойдёт под суд на Сахалине за колонку, духи и часы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полицейские завершили расследование дела о краже. Обвиняемый — 37-летний гражданин Таджикистана.

По версии следствия, мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и вскоре получил приглашение в гости. 30 ноября 2025 года он приехал в квартиру в селе Дальнее, где в компании новых знакомых распивал алкоголь.

Во время застолья гость зашел в спальню и заметил ценные вещи хозяина квартиры. Пока за ним никто не наблюдал, он открыл окно и выбросил на улицу музыкальную колонку, а духи и смарт-часы положил в карман. После этого сообщил, что уезжает домой. На улице он обошёл дом, забрал колонку из-под окна и ушёл.

Позже мужчина признался, что технику и парфюм собирался оставить себе. Ущерб владельцу составил 15 249 рублей — для него это значительная сумма. Похищенные вещи полицейские нашли и изъяли.

Теперь дело передано в суд, где и решится дальнейшая судьба обвиняемого.