Росгвардейцы продолжают плановые мероприятия по контролю за оборотом оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают плановые контрольные мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности и соблюдение требований законодательства в сфере оборота оружия. За минувшую неделю в ведомстве подвели итоги проверок. Проверено 50 владельцев гражданского оружия и 2 частных охранных предприятия. Нарушения выявлены у семи владельцев, их привлекли к административной ответственности, изъяли 3 единицы огнестрельного оружия и аннулировали два разрешения на его хранение и ношение. Кроме того, в Смирных, сотрудники изъяли два охотничьих ружья у владельца, привлеченного к административной ответственности за отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Углегорске два охотника не прошли своевременно медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием, у них росгвардейцы изъяли 2 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия. В Южно-Сахалинске изъяли два ружья у владельца, подозреваемого в совершении умышленного преступления. Еще двух травматических пистолетов лишились жители Холмска и Южно-Сахалинска – они не прошли проверку знаний правил безопасного обращения с оружием. Всего в ходе рейдовых мероприятий изъято и помещено на временное хранение 11 единиц огнестрельного оружия.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 129 заявлений от граждан и организаций, из которых рассмотрено 124.

Напоминаем владельцам оружия о необходимости своевременного  прохождения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием и перерегистрации оружия в связи с окончанием срока действия разрешительных документов.

