На Сахалине завершено уголовное дело о лжестроителе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи СУ УМВД России по Сахалинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в серии мошенничеств при строительстве недвижимости.
Преступная схема была реализована в период с апреля по сентябрь 2021 года на территории региональной столицы. Злоумышленник, не имея соответствующего образования и необходимых ресурсов, поместил объявления на столбах города с предложением услуг по возведению и обустройству зданий. На одно из них откликнулась местная жительница, планировавшая построить жилой дом на своём земельном участке. Аферист убедил её в своей добросовестности, сообщив якобы о наличии строительной бригады и поставщиков материалов.
Весной 2021 года потерпевшая передала обвиняемому 500 тысяч рублей наличными в качестве предоплаты, а также автомобиль Toyota Harrier, оценённый сторонами в 750 тысяч рублей. В сентябре 2021 года для придания видимости законности был заключён письменный договор подряда через риелторское агентство, после чего потерпевшая передала дополнительно 4,5 млн рублей наличными с получением расписки.
Однако фигурант выполнил лишь часть своих обязательств: произвёл земляные работы, проложил коммуникации и смонтировал фундаментную плиту. После этого он полностью прекратил деятельность и скрылся.
По аналогичной схеме от действий обвиняемого пострадали ещё девять жителей Сахалинской области. Общая сумма ущерба составила 12,2 миллиона рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигурант дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
