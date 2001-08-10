Сахалинские пенсионерки стали жертвами мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 ноября 2025 года в дежурную часть ОМВД «Холмский» поступило заявление от 63-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что неустановленное лицо, под предлогом установки домофона на подъезд их дома предложило произвести активацию ключей для домофона, что она и сделала. Далее, гражданке поступил звонок от другого человека, который убедил заявительницу, что ее денежные средства в опасности и ей нужно перевести денежные средства на «безопасный счёт». Потерпевшая перевела через банкомат на указанный ей счет денежные средства. Ущерб составил 350 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Также, мошенники пытались обмануть 88-летнюю жительницу Южно-Сахалинска. 14 ноября 2025 года пенсионерке на домашний телефон поступали звонки с неизвестных номеров, в которых злоумышленники представляясь сотрудниками «ФСБ» и просили заявительницу перевести денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Однако женщина не поддалась на обман и прекратила разговор. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и соблюдать следующие меры предосторожности:
Не верьте обещаниям легкого заработка: Особенно это касается инвестиций, покупку криптовалюты и других высокодоходных операций, которые часто оказываются приманкой для мошенников.
Проверяйте информацию: Если вам поступают предложения о покупке/продаже валюты или других товаров через мессенджеры, тщательно проверяйте личность продавца и законность сделки. Не переводите предоплату незнакомым лицам.
Остерегайтесь взломов аккаунтов: Используйте сложные пароли для своих аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, активируйте двухфакторную аутентификацию. Не переходите по подозрительным ссылкам и не отвечайте на сомнительные SMS.
Не сообщайте коды из SMS: Никогда не передавайте коды подтверждения, полученные по SMS, третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков, операторов связи или правоохранительных органов.
Сохраняйте спокойствие: Мошенники часто используют психологическое давление, чтобы заставить жертву совершить необдуманные действия. В случае возникновения сомнений, немедленно прекратите разговор и обратитесь за консультацией к специалистам банка или в правоохранительные органы.
Сообщайте о подозрительной активности: Если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции.
