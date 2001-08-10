На Сахалине завершено дело о браконьерстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России «Корсаковский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Южно-Сахалинска. Мужчина обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, совершенной на миграционных путях к местам нереста, с использованием запрещенных орудий лова. (п. «а, б, в» ч.1 ст.256 УК РФ)

По версии следствия, днем 13 августа 2024 года, фигурант находился на берегу реки Новикова в Корсаковском городском округе. Не имея соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов, он использовал запрещенное орудие лова – тройник – для незаконного вылова тихоокеанского лосося, в частности, горбуши.

Добыв рыбу, в основном самок, фигурант при помощи ножа извлекал из них икру, которую укладывал в рюкзак. Тушки рыбы он выбрасывал обратно в реку. К моменту задержания им было незаконно добыто 7 килограммов 500 граммов икры горбуши.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации в результате противоправных действий, оценивается более чем в 209 тысяч рублей.

При задержании у гражданина были изъяты: икра горбуши, нож, два тройника, веревка и мотоцикл без государственных регистрационных номеров.

Следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.