Жительницу Поронайска привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по Поронайскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области (далее - ОСП по Поронайскому району) возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с жительницы города Поронайска.
Судебный пристав-исполнитель неоднократно пытался «достучаться» родительницы, и призвать исполнять свой родительский долг, который в данном случае заключался в выплате алиментов своему ребенку. Но сахалинка решила игнорировать предупреждения судебного пристава и продолжить жить в свое удовольствие. При этом долг по алиментам составил около 200 000 рублей.
В результате сотрудником ведомства в отношении должницы был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», который направлен в суд.
Согласно судебному решению - сахалинка привлечена к административной ответственности, и получила наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает, что согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации: забота о детях, их воспитание - это равное право и обязанность родителей. А в ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации «Имущественные права ребенка» говорится о том, что ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов (в т.ч. пенсий, пособий и т.д.), расходуются на содержание, воспитание и образование ребенка.
