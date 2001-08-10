Судебные приставы Сахалина выдворили очередных нелегальных мигрантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня вновь судебные приставы отделения специального назначения Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области осуществили административное выдворение мигрантов, которые нелегально находились на территории Российской Федерации. На этот раз домой были отправлены граждане Республик Узбекистан и Таджикистан, а также КНР.
Согласно решению суда граждане-нелегалы были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации и получили наказание в виде штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей с административным выдворением за пределы России.
После того, как суд вынес решение, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где они находились до сегодняшнего дня. Сегодня, нарушители миграционного законодательства Российской Федерации под контролем судебных приставов Сахалинской области были препровождены до границы.
Отметим, что с начала 2025 года сотрудниками ведомства было выдворено за пределы Российской Федерации 123 иностранца-нелегала, среди которых как мужчины, так и женщины.
Работа по выдворению продолжается.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
10:30 5 Ноября Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
11:23 5 Ноября «Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
17:06 5 Ноября 160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?