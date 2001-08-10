Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня вновь судебные приставы отделения специального назначения Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области осуществили административное выдворение мигрантов, которые нелегально находились на территории Российской Федерации. На этот раз домой были отправлены граждане Республик Узбекистан и Таджикистан, а также КНР.

Согласно решению суда граждане-нелегалы были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации и получили наказание в виде штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей с административным выдворением за пределы России.

После того, как суд вынес решение, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где они находились до сегодняшнего дня. Сегодня, нарушители миграционного законодательства Российской Федерации под контролем судебных приставов Сахалинской области были препровождены до границы.

Отметим, что с начала 2025 года сотрудниками ведомства было выдворено за пределы Российской Федерации 123 иностранца-нелегала, среди которых как мужчины, так и женщины.

Работа по выдворению продолжается.