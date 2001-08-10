Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России «Невельский» завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении мошенничества, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, 15 апреля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, женщина решила похитить денежные средства у неопределенного круга лиц путем обмана.

Реализуя свой преступный замысел, обвиняемая распространила в различных группах мессенджера заведомо ложные сообщения о якобы произошедшей трагедии – гибели ее родственников в дорожно-транспортном происшествии в городе Южно-Сахалинске. Женщина была администратором группы, где осуществляла совместные закупки. Используя доверие участников группы, она рассылала голосовые и текстовые сообщения, детально описывая выдуманные обстоятельства ДТП, якобы унесшее жизни ее зятя и внука. В дальнейшем, добавив ложные сведения о том, что ее дочь якобы скончалась от остановки сердца при опознании тел, она начала сбор денежных средств на организацию несуществующих похорон.

Поверив в правдивость сообщений, участники группы, испытывая сочувствие, переводили денежные средства на указанные обвиняемой банковские карты. В личных беседах с некоторыми потерпевшими женщина подтверждала выдуманные сведения о смерти родственников. В общей сложности, на банковские карты обвиняемой было переведено 37 600 рублей от 35 человек. Суммы переводов варьировались от 500 до 5 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями фигурантка совершила преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время женщина возместила всем потерпевшим материальный ущерб. Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.