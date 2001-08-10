Тихоокеанское
Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
13:55, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию

Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России «Невельский» завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении мошенничества, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, 15 апреля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, женщина решила похитить денежные средства у неопределенного круга лиц путем обмана.

Реализуя свой преступный замысел, обвиняемая распространила в различных группах мессенджера заведомо ложные сообщения о якобы произошедшей трагедии – гибели ее родственников в дорожно-транспортном происшествии в городе Южно-Сахалинске. Женщина была администратором группы, где осуществляла совместные закупки. Используя доверие участников группы, она рассылала голосовые и текстовые сообщения, детально описывая выдуманные обстоятельства ДТП, якобы унесшее жизни ее зятя и внука. В дальнейшем, добавив ложные сведения о том, что ее дочь якобы скончалась от остановки сердца при опознании тел, она начала сбор денежных средств на организацию несуществующих похорон.

Поверив в правдивость сообщений, участники группы, испытывая сочувствие, переводили денежные средства на указанные обвиняемой банковские карты. В личных беседах с некоторыми потерпевшими женщина подтверждала выдуманные сведения о смерти родственников. В общей сложности, на банковские карты обвиняемой было переведено 37 600 рублей от 35 человек. Суммы переводов варьировались от 500 до 5 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями фигурантка совершила преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время женщина возместила всем потерпевшим материальный ущерб. Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

