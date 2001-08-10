Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого в разбое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» задержали 39-летнего ранее судимого жителя Башкирии, подозреваемого в совершении разбойного нападения.

По предварительным данным, вечером 4 ноября 2025 года подозреваемый зашел в торговый центр, где на первом этаже увидел несколько зарытых павильонов. На втором этаже работали несколько торговых точек. Фигурант при помощи принесенной с собой монтировки вскрыл дверь одного из магазинов и проник в торговый зал, где стал вскрывать кассу. Взломав кассовый аппарат, он забрал оттуда 30 000 рублей. Далее таким же образом он проник в соседний магазин, откуда похитил 8 000 рублей.

Когда фигуранта заметил охранник торгового центра и попытался остановить его, тот замахнулся на мужчину ножом и начал угрожать. Работник торгового центра, чувствуя угрозу для своей жизни, решил уйти от нападавшего, а тот, воспользовавшись моментом, поспешно скрылся. Через время, благодаря грамотно спланированным оперативным действиям, подозреваемый был задержан по горячим следам. Сумма ущерба составила 38 000 рублей.

В ходе следственных действий были изъяты похищенные 18 000 рублей. Нож и монтировка, также были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УКП РФ. Следствие продолжается.