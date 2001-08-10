Двое водителей в Долинском районе привлечены к уголовной ответственности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России «Долинский» возбуждено два уголовных дела в отношении водителей, уличенных в управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для возбуждения послужили материалы, предоставленные группой ДПС Госавтоинспекции ОМВД России «Долинский», содержащие признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

В первом случае, 26 октября 2025 года, около 15 часов 45 минут, в районе дома № 15 по улице Ленина села Углезаводск, сотрудниками ДПС был остановлен легковой автомобиль под управлением водителя 1988 года рождения. Мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) и подвергнутым административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования, содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 0,560 мг/л. Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Во втором случае, 21 октября 2025 года, около 15 часов 00 минут, в районе улицы Горняцкой села Быков, инспекторами ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Долинский» был задержан водитель 1991 года рождения. Данный гражданин, будучи в январе 2024 года осужденным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ по приговору Долинского городского суда и приговоренным к 200 часам обязательных работ с лишением права управления сроком на 1 год 9 месяцев, вновь управлял внедорожником в состоянии алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе на уровне 1,295 мг/л. В связи с наличием признаков повторного совершения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, возбуждено уголовное дело по части 2 данной статьи.

Дознание по обоим уголовным делам продолжается. В отношении фигурантов применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.