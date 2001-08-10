Операция «Нелегал-2025» на Сахалине выявила 549 миграционных нарушений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне и октябре 2025 года на территории Сахалинской области прошли два этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции (КОПО) «Нелегал-2025», направленной на проявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Мероприятия проводились сотрудниками полиции во всех районах Сахалинской области совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области, прокуратуры и силовой поддержке Управления Росгвардии по Сахалинской области.

В ходе проведения операции по базам МВД проверено свыше полутора тысяч иностранных граждан.

По результата проведенных мероприятий проверено 125 объектов , являющихся местами сосредоточения иностранных граждан (места компактного проживания, строительные площадки, места общественного питания, торговые и иные объекты .

В ходе проведения двух этапов «КОПО «Нелегал – 2025» выявлено 549 правонарушений в сфере миграции.

Из них:

369 случаев нарушения правил пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ),

65 — нарушений порядка осуществления трудовой деятельности (ст. 19.27 КоАП РФ), а также нарушения, связанные с въездом, регистрацией и использованием поддельных документов.

За период операции сотрудниками Госавтоинспекции проверено свыше 15 000 транспортных средств, из них почти 600 автомобилей за управлением которых находились иностранные граждане.

Дорожными полицейскими выявлено 226 нарушений по линии безопасности дорожного движения, совершенные иностранцами.

Итоги операции таковы, что

63 иностранца привлекаются к административному выдворению,

45-ти лицам запрещён въезд в Российскую Федерацию,

14-ти иностранцев сокращён срок пребывания,

4 человека подлежат депортации.

Особое внимание было уделено выявлению фактов организации незаконной миграции, носящих признаки уголовно-наказуемых деяний.

Зафиксировано 35 преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, регистрацией, незаконным пересечением границы, использованием поддельных документов.

По результатам рассмотрения уже возбуждено 10 уголовных дел.

Кроме того, выявлен один иностранный гражданин, не исполнивший обязанность по выезду за пределы Российской Федерации после сокращения срока временного пребывания и один иностранный гражданин, находящийся в федеральном розыске.

Операция «Нелегал-2025» продемонстрировала высокую эффективность межведомственного взаимодействия и позволила значительно усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства на территории Сахалинской области.