Вынесен приговор по делу о хищение электроэнергии на 30 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Энергетику магазинов, входящих в группу компаний «Первый Семейный», вынесен приговор за причинение ущерба энергокомпании в особо крупном размере. Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «А», «Б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана при отсутствии признаков хищения).
Суд назначил осужденному наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года шесть месяцев. Кроме того, суд взыскал с него причиненный ПАО «Сахалинэнерго» ущерб в размере 30 276 882 рублей. На его личное недвижимое имущество, подлежащее взысканию в пользу потерпевшей стороны, наложен арест.
Данный приговор стал результатом длительного расследования и рассмотрения в суде уголовного преступления, выявленного сотрудниками службы безопасности ПАО «Сахалинэнерго» и филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» еще в 2021 году. Дело связано с незаконной установкой в приборах учета электроэнергии электронных модулей. Они позволяли на протяжении ряда лет существенно занижать фактические показания потребленной электроэнергии в магазинах группы компаний «Первый Семейный».
В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденным. При этом энергетики уверены, что данный приговор суда станет наглядным примером для тех, кто нарушая законодательство, занимается хищением электроэнергии, в том числе с использованием различных технических ухищрений.
Энергетики ведут постоянную работу по выявлению фактов энерговоровства, которые устанавливают не только при визуальном осмотре приборов учета во время плановых проверок, но и аналитическим путем. И намерены любой выявленный и доказанный факт хищения, как и в случае с магазинами группы компаний «Первый Семейный», довести до логического финала в виде судебного приговора.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств состоялся на Сахалине
09:40 Сегодня «Сахалинские Акулы» собрали более 180 тысяч в поддержку семей участников СВО
10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 14:02 Сегодня Вынесен приговор по делу о хищение электроэнергии на 30 миллионов рублей
- 13:18 Сегодня Вклад адмирала Макарова в освоение Севера обсудят в Сахалинской библиотеке
- 12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
- 10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?