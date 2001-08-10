В Южно-Сахалинске пресечена незаконная продажа спиртного
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Должностными лицами министерства по согласованию с органами прокуратуры проведена внеплановая контрольная закупка алкогольной продукции в одном из торговых объектов города Южно-Сахалинска.
По результатам проведенного мероприятия выявлен факт продажи пива в ночное время, а также оборот крепкого алкоголя без лицензии.
В отношении лица, допустившего нарушение, возбуждено дело об административном правонарушении. Алкогольная продукция в количестве 108 бутылок (45 литров) изъята из незаконного оборота.
Выявить нарушение помог индикатор риска — видеофиксация посредством системы «Безопасный город» трёх и более посещений (вход/выход) граждан в ночное время в торговый объект, в котором осуществляется продажа алкоголя.
Напоминаем, что на территории Сахалинской области действует запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время с 22 часов вечера до 08 часов утра. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Оборот крепкого алкоголя (хранение и розничная продажа) могут осуществляться только организациями при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Нарушение запрета влечет административную ответственность в виде штрафа:
- на должностных лиц – от 500 тысяч до 1 млн. рублей;
- на юридических лиц – не менее 3 млн. рублей.
