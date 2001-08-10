В Южно-Сахалинске пресечена незаконная продажа спиртного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Должностными лицами министерства по согласованию с органами прокуратуры проведена внеплановая контрольная закупка алкогольной продукции в одном из торговых объектов города Южно-Сахалинска.

По результатам проведенного мероприятия выявлен факт продажи пива в ночное время, а также оборот крепкого алкоголя без лицензии.

В отношении лица, допустившего нарушение, возбуждено дело об административном правонарушении. Алкогольная продукция в количестве 108 бутылок (45 литров) изъята из незаконного оборота.

Выявить нарушение помог индикатор риска — видеофиксация посредством системы «Безопасный город» трёх и более посещений (вход/выход) граждан в ночное время в торговый объект, в котором осуществляется продажа алкоголя.

Напоминаем, что на территории Сахалинской области действует запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время с 22 часов вечера до 08 часов утра. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Оборот крепкого алкоголя (хранение и розничная продажа) могут осуществляться только организациями при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Нарушение запрета влечет административную ответственность в виде штрафа: