Сахалинка привлечена к уголовной ответственности за вождение в наркотическом опьянении

09:40, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1981 года рождения.

12 октября текущего года инспекторы ГАИ в областной столице остановили автомобиль под управлением вышеуказанной гражданки. При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что водитель может находиться в состоянии опьянения, так как на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Женщине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило опасения инспекторов. Было установлено, что гражданка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

