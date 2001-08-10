Сахалинка привлечена к уголовной ответственности за вождение в наркотическом опьянении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1981 года рождения.
12 октября текущего года инспекторы ГАИ в областной столице остановили автомобиль под управлением вышеуказанной гражданки. При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что водитель может находиться в состоянии опьянения, так как на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Женщине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило опасения инспекторов. Было установлено, что гражданка находилась в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Вчера Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
17:40 24 Октября Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
15:44 24 Октября Сахалинские юннаты, при поддержке «РВК-Сахалин», победили на форуме «Великие реки России»
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 Вчера Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
Выбор редакции
- 09:00 Сегодня Военнослужащие на Сахалине тренируются с противотанковым гранатомётом
- 17:02 Вчера Южносахалинка Яна Бондаренко: как совместить материнство, творчество и победы на конкурсах
- 16:35 Вчера Поронайск готовится к зиме: ямочный ремонт на улицах города
- 15:03 Вчера В Южно-Сахалинске завершается подготовка дорожной техники к зимнему содержанию улиц
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?