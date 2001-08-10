Сахалинка привлечена к уголовной ответственности за вождение в наркотическом опьянении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1981 года рождения.

12 октября текущего года инспекторы ГАИ в областной столице остановили автомобиль под управлением вышеуказанной гражданки. При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что водитель может находиться в состоянии опьянения, так как на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Женщине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило опасения инспекторов. Было установлено, что гражданка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.