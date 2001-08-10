Сахалинские рыболовы задержаны за незаконный вылов в местах нереста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Так, 6 августа 2025 года в Поронайском районе, мужчина 1978 года рождения, не имея соответствующей лицензии и используя запрещенное орудие лова – ставную сеть, осуществлял незаконный вылов рыбы на реке Леонидовка в районе устья реки Тихменевка. Им было добыто 10 особей горбуши, что причинило ущерб рыбным запасам государства на сумму 19 220 рублей. В отношении данного гражданина отделом дознания ОМВД России «Поронайский» возбуждено уголовное дело.
Аналогичное преступление выявлено Тымовским отделом дознания ОМВД России. 22 сентября 2025 года в утреннее время, на нерестовой реке Тымовского района, был задержан житель 2000 года рождения. Он, используя запрещенное орудие лова – крючок, осуществил незаконный вылов 19 экземпляров кеты, тем самым причинив ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 76 342 рубля.
В действиях обоих фигурантов усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним). С граждан взяты обязательства о явке.
Ведется дальнейшее расследование.
