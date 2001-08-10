Полиция Южно-Сахалинска установила подозреваемую в краже из магазина техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установлена 41-летняя жительница Долинска, подозреваемая в совершении кражи.
Инцидент произошел 23 сентября 2025 года. Установлено, что женщина, находясь в магазине цифровой и бытовой техники, пришла с целью покупки телевизора и мясорубки. По пути к кассе она также взяла болгарку. Во время оплаты своих покупок, она заметила у кассы коробки с краскораспылителем и накопителем, которые уже были оплачены другим покупателем, временно отлучившимся. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая незаметно пододвинула чужие коробки к своим товарам и, после успешной оплаты, забрала всё и скрылась из магазина. Общая сумма ущерба составила 22 748 рублей.
По факту тайного хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.
