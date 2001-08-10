Южно-Сахалинский суд осудил мужчину за тяжкий вред здоровью с летальным исходом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, что в августе 2025 года виновный, находясь в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, возникшей на почве ревности, нанес ей два удара в область левого бедра, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте совершения преступления.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Помимо признательных показаний обвиняемого, прокурором представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о виновности подсудимого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого в инкриминируемом ему преступлении.

С учётом фактических обстоятельств дела, данных о личности виновного, его поведения в ходе предварительного и судебного следствия, назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.