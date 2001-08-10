В Южно-Сахалинске пресечена продажа никотиновых пластин школьнику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске пресечен факт незаконной реализации никотиносодержащей продукции школьнику. Поводом для проведения проверки послужила информация о том, что один из учащихся местной школы приобрел так называемые никотиновые пластины и передал их другим несовершеннолетним.

Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки была установлена торговая точка, расположенная в областном центре, где подростку незаконно продали указанную продукцию.

В ходе проверки установлено, что торговую деятельность в данной торговой точке осуществляет индивидуальный предприниматель.

В настоящее время устанавливается конкретное лицо (продавец)осуществившее реализацию подростку данной продукции.

По результатам проведенных мероприятий выявлено административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями,

никотиносодержащей продукцией). Материал проверки по данному факту направлен по подведомственности в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области для принятия процессуального решения.

Одновременно в действиях предпринимателя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке).

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В ходе осмотра торговой точки из оборота изъято 19 коробок с никотиносодержащей продукцией, на которую не нанесена обязательная маркировка.

УМВД России по Сахалинской области напоминает предпринимателям о недопустимости продажи табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также о строгом соблюдении требований законодательства в сфере их оборота.

Подобные правонарушения будут пресекаться в строгом соответствии с законом.