В Южно-Сахалинске пресечена продажа никотиновых пластин школьнику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске пресечен факт незаконной реализации никотиносодержащей продукции школьнику. Поводом для проведения проверки послужила информация о том, что один из учащихся местной школы приобрел так называемые никотиновые пластины и передал их другим несовершеннолетним.
Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки была установлена торговая точка, расположенная в областном центре, где подростку незаконно продали указанную продукцию.
В ходе проверки установлено, что торговую деятельность в данной торговой точке осуществляет индивидуальный предприниматель.
В настоящее время устанавливается конкретное лицо (продавец)осуществившее реализацию подростку данной продукции.
По результатам проведенных мероприятий выявлено административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями,
никотиносодержащей продукцией). Материал проверки по данному факту направлен по подведомственности в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области для принятия процессуального решения.
Одновременно в действиях предпринимателя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке).
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
В ходе осмотра торговой точки из оборота изъято 19 коробок с никотиносодержащей продукцией, на которую не нанесена обязательная маркировка.
УМВД России по Сахалинской области напоминает предпринимателям о недопустимости продажи табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также о строгом соблюдении требований законодательства в сфере их оборота.
Подобные правонарушения будут пресекаться в строгом соответствии с законом.
