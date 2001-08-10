Мошенники обманули двух сахалинок под видом выгодных инвестиций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В правоохранительные органы Сахалинской области поступили заявления от граждан, ставших жертвами мошеннической схемы, направленной на выманивание денежных средств под предлогом выгодных инвестиций.
Так, 65-летняя жительница села Троицкое стала жертвой аферистов после того, как зашла на незнакомый сайт с рекламой о возможности заработка. Следуя указаниям неизвестной собеседницы, женщина перевела 13 800 рублей для открытия инвестиционного счета. Позже, под предлогом возврата средств, мошенники убедили ее перевести еще 20 000 рублей, в результате чего общий ущерб составил 31 160 рублей.
Аналогичным образом пострадала 73-летняя жительница Долинска. Злоумышленники, под видом получения дохода от вложений, убедили пенсионерку зарегистрироваться на платформе и перевести в общей сложности 28 000 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Полиция призывает граждан к бдительности:
Не сообщайте никому данные карт и пароли из SMS. Эти сведения предназначены только для ваших личных операций.
Предупредите близких, особенно пожилых людей, о подобных схемах мошенничества.
Помните: представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить вам, особенно через мессенджеры, с просьбами о переводе средств или предоставлении конфиденциальных данных.
При получении подозрительных звонков, перезванивайте по официальным телефонам, указанным в документах или на "горячей линии" банка. Не заполняйте реквизиты карты и пароли на сомнительных сайтах.
Сотрудники силовых ведомств не используют мессенджеры для связи с гражданами и не склоняют к противоправным действиям.
В случае кражи денег, немедленно обратитесь на горячую линию вашего банка для блокировки карт и сервисов, затем напишите заявление в банк и в полицию.
