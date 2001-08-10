Житель Южно-Сахалинска заменил украшения сестры на бижутерию и заложил в ломбард
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.
Установлено, что фигурант проживал в одной квартире вместе со своей матерью и сестрой. 13 апреля 2025 года мужчина решил попросить денежные средства у своей сестры в долг. Для этого он постучал в дверь ее комнаты, но там никого не оказалось. Тогда обвиняемый прошел в комнату и открыл шкафчик. На верхней полке он обнаружил коробку с ювелирными украшениями, которые решил похитить. Для того, чтобы сестра не обнаружила пропажу, мужчина поехал в район автовокзала, где приобрел бижутерию. Вернувшись домой, он поменял золотые изделия на поддельные «драгоценности». В дальнейшем обвиняемый заложил похищенное имущество в ломбард. Сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.
Своими умышленными действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
16:32 21 Октября Жителям Сахалина предлагают проверить свою финансовую грамотность
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:41 Вчера В Южно-Сахалинске подвели итоги фестиваля-конкурса «Поющие острова»
- 16:36 Вчера Стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров в гвардейском армейском корпусе ВВО
- 14:53 Вчера В Сахалинском областном краеведческом музее 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»
- 12:58 Вчера Команды ведомств сразились за звание сильнейших в турнире «Динамо» по шахматам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?