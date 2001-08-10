Житель Южно-Сахалинска заменил украшения сестры на бижутерию и заложил в ломбард

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

Установлено, что фигурант проживал в одной квартире вместе со своей матерью и сестрой. 13 апреля 2025 года мужчина решил попросить денежные средства у своей сестры в долг. Для этого он постучал в дверь ее комнаты, но там никого не оказалось. Тогда обвиняемый прошел в комнату и открыл шкафчик. На верхней полке он обнаружил коробку с ювелирными украшениями, которые решил похитить. Для того, чтобы сестра не обнаружила пропажу, мужчина поехал в район автовокзала, где приобрел бижутерию. Вернувшись домой, он поменял золотые изделия на поддельные «драгоценности». В дальнейшем обвиняемый заложил похищенное имущество в ломбард. Сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.

Своими умышленными действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.