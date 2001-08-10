Сахалинка лишилась 206 тысяч рублей после звонка «поддержки»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники УМВД России «Южно-Сахалинск» расследуют мошенничество, в результате которого 34-летняя местная жительница лишилась крупной суммы – 206 497 рублей. Инцидент произошел 21 октября 2025 года.
Как выяснили полицейские, схема обмана началась с телефонного звонка. Неизвестный под предлогом получения заказного письма выманил у женщины КОД из SMS-сообщения. Получив доступ к первичной информации, преступники действовали по многоэтапной схеме. На электронную почту потерпевшей поступило письмо с уведомлением о подозрительном входе в аккаунт "Госуслуги" и с указанием номера "Службы поддержки". Позвонив по предоставленному номеру, женщина начала разговаривать с лже- сотрудником "Службы поддержки Госуслуг".
Аферист сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя заявительницы, и для "обеспечения безопасности" ей необходимо следовать его инструкциям. Под руководством мошенника, женщина совершила две оплаты по QR-кодам на общую сумму 206 497 рублей.
Полиция обращает внимание, что жертва ранее знала о подобных видах мошенничества из СМИ и проходила инструктаж по дистанционным аферам на рабочем месте. Несмотря на осведомленность, она стала жертвой изощренных действий преступников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Расследование продолжается.
Эти случаи, к сожалению, не единичны. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, играя на страхе, доверии и невнимательности граждан. Полиция призывает вас быть бдительными и помнить следующие правила:
НИКОГДА не сообщайте коды из SMS, CVV/CVC-коды карт, данные паспорта или номер СНИЛС третьим лицам. Эта информация является конфиденциальной и предназначена только для личного использования. Сотрудники банков, "Почты России", "Госуслуг" или правоохранительных органов < strong>НИКОГДА не станут запрашивать подобные данные по телефону или в SMS.
Не верьте звонкам от "сотрудников" банков, "службы безопасности", "полиции" или других ведомств, особенно если они сообщают о подозрительных операциях, попытках оформления кредитов на ваше имя, или просят совершить какие-либо переводы, оплаты по QR-кодам, установить программы на телефон. < strong>Всегда кладите трубку и самостоятельно перезванивайте в банк или организацию по официальным номерам, указанным на их сайтах или банковских картах.
SMS-сообщения или письма с уведомлением о подозрительном входе в аккаунты, получении посылок, или другой информации, требующей срочных действий, могут быть поддельными. Не переходите по сомнительным ссылкам и не звоните по указанным в них телефонам.
Остерегайтесь просьб совершить оплату по QR-коду или перевести деньги под любым предлогом. Если вам звонят и говорят, что нужно "обезопасить" свои средства, переводя их на "безопасный счет" – это 100% мошенничество.
Обсудите эти правила с пожилыми родственниками и друзьями. Пожилые люди часто становятся мишенью для мошенников из-за своей доверчивости. Предупредите их об опасности и объясните, как действовать в подозрительных ситуациях.
Помните: ваша бдительность и осторожность – лучшая защита от мошенников!
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
