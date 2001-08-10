УФСБ пресекли канал нелегальной миграции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Сахалинской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала нелегальной миграции задержан житель г. Южно-Сахалинска.

Следственным подразделением УФСБ России по Камчатскому краю в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, системный администратор транспортного предприятия вместе с сообщником из корыстной заинтересованности изготовил поддельные квитанции об оплате трудовых патентов. На основании фиктивных документов другие участники преступной группы продлевали сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В ходе обысков по месту жительства фигуранта изъято оборудование, на котором изготавливались поддельные квитанции.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации канала незаконной миграции.

Ранее в г. Петропавловске-Камчатском и г. Новосибирске сотрудниками органов безопасности задержаны 3 других участников организованной группы – иностранные граждане. В их отношении следственным подразделением УФСБ расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России.

Кроме того, выявлены и помещены под стражу легализованные участниками преступной группы мигранты, в их отношении УМВД России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК России (использование заведомо подложного документа). Инициирована процедура выдворения незаконно находившихся в Российской Федерации иностранных граждан.