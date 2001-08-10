Семейная пара из Южно-Сахалинска лишилась сбережений из-за мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от жителя областного центра 1961 года рождения. Он сообщил, что ему через мессенджер поступил звонок от неизвестной, которая сообщила, что будут осуществлять замену домофона, и чтобы получить ключи бесплатно, нужно продиктовать код из СМС, что заявитель и сделал. На следующий день через мессенджер позвонила неизвестная, которая сообщила, что произошел взлом «Госуслуг» и была оформлена «генеральная доверенность» на неизвестного. Через несколько дней заявителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником «ФСБ» и сообщил, что мошенники пытаются похитить денежные средства потерпевшего и что нужно задекларировать личные сбережения. Следуя указаниям неизвестного, заявитель вместе с супругой перевели с помощью банкомата на указанный мошенниками счет 690000 рублей, а также с помощью другого банкомата перевели 1 035 000 рублей. После успешного перевода денежных средств, неизвестный убедил семейную пару продать автомобиль и деньги, полученные от его продажи, внести в «Федеральный резерв», с которого в последующем они смогут благополучно их снять. Пенсионер продал свой автомобиль за 700 000 рублей и отправил денежные средства через банкомат посредством удаленного доступа. Сумма ущерба составила 2 603 442 рубля.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Ни в коем случае не сообщайте никому данные карт и пароли из смс!!! Они предназначены только для проведений операций лично Вами. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста. Запомните, что представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить Вам, особенно на мессенджер. Будьте бдительны!!!
Обязательно перезванивайте по актуальным, указанным в официальных документах телефонам, номере «горячей линии», в банк сами, так как мошенники активно используют «подмену номера». Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.
Никто из сотрудников силовых ведомств не будет обзванивать население используя мессенджеры, а тем более склонять к как-либо противоправным действиям!
Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо сразу обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию
