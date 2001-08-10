Сахалинские полицейские нашли наркотики в квартире жителя Синегорска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам УКОН УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что 46-летний житель села Синегорск может хранить у себя в квартире запрещенные вещества.

В результате обследования квартиры по месту проживания оперативниками был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно исследованиям, изъятым веществом является каннабис (марихуана), общей массой 209,4 грамма. Также была изъята смесь измельченных частей табака и наркотического средства масло каннабиса (гашишное масло), массой 12,33 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ- незаконные изготовления и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.