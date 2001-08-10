Мошенница с вымышленным ребенком обманула соцзащиту Сахалина на 450 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Чувашской Республики, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат.

Установлено, что в феврале 2023 года фигурантка, находясь в Туле, предоставила в органы ЗАГС ложные сведения о рождении у неё ребёнка. На основании поддельного заявления она получила свидетельство о рождении вымышленной дочери 2022 года рождения.

После этого злоумышленница приехала в Сахалинскую область на временную работу. Зарегистрировавшись в Холмске, она дистанционно подала документы на получение государственных пособий через региональное отделение соцзащиты.

В результате обмана уполномоченные органы назначили женщине единовременное пособие при рождении ребёнка и перечисляли ежемесячные выплаты. Ущерб бюджету превысил 450 тысяч рублей. Её противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, подробно описала механизм совершения преступления и выразила готовность возместить причинённый ущерб.

В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, которые были объединены в одно производство, с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.