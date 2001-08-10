Росгвардейцы Сахалина изъяли у нарушителей 6 охотничьих ружей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются проверочные мероприятия, направленные на соблюдение правил оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю правоохранители проверили 67 мест хранения оружия и выявили 16 нарушений. По результатам рейдов изъято 6 единиц огнестрельного оружия и аннулировано 6 разрешений на его хранение и ношение. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности. В Поронайске росгвардейцы установили обстоятельства, препятствующие владению оружием. Сотрудники аннулировали разрешения и изъяли три охотничьих ружья, одно из них с нарезным стволом. Основаниями стали: привлечение владельца оружия к административной ответственности за употребление наркотических средств, управление транспортным средством в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

За предоставлением государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности в территориальное управление Росгвардии обратилось 239 заявителей, рассмотрено 231 обращение.

Владельцам оружия напоминаем: в случае привлечения владельца гражданского оружия к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусматривающего административный арест, а также привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения – разрешение на хранение и ношение оружия аннулируются, оружие изымается.