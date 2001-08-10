Мошенники обманули девушку из Корсаковского района, оформив кредит и заставив перевести деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России «Корсаковский» поступило заявление от жительницы Корсаковского района 1985 года рождения. Она сообщила, что вечером её дочери позвонила неизвестная и сообщила, что для девушки есть подарок в виде букета цветов. Однако, чтобы подтвердить доставку, необходимо сообщить адрес электронной почты, на который придёт ссылка. Пройдя по ней, получательница узнает, от кого подарок, и сможет его получить. После этого дочь заявительницы сообщила неизвестной свой адрес электронной почты. Через время юной даме поступил звонок от неизвестной, которая сообщила, что на её имя была подписана доверенность и оформлен кредит в размере 700 000 рублей.
Позже поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что на девушку оформлен кредит и доверенность, и велел никому об этом не говорить, иначе её маму могут уволить с работы, а её саму посадят в тюрьму на 7 лет. Далее, действуя по указанию неизвестного, дочь поддерживала с ним связь на протяжении двух недель и отправляла своё местоположение в мессенджере. В этот период, используя сотовый телефон своей матери, девушка осуществила перевод денежных средств с кредитной карты на свой банковский счёт в размере 330 000 рублей. Позже, по указанию звонившего, находясь в банке, дочь обналичила денежные средства, после чего, с помощью банкомата осуществила перевод денежных средств в сумме 325 000 рублей на продиктованный мошенниками банковский счет.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Ни в коем случае не сообщайте никому данные карт и пароли из смс!!! Они предназначены только для проведений операций лично Вами. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста. Запомните, что представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить Вам, особенно на мессенджер. Будьте бдительны!!!
Обязательно перезванивайте по актуальным, указанным в официальных документах телефонам, номере «горячей линии», в банк сами, так как мошенники активно используют «подмену номера». Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.
Никто из сотрудников силовых ведомств не будет обзванивать население используя мессенджеры, а тем более склонять к как-либо противоправным действиям!
Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо сразу обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
17:38 9 Октября «Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
Выбор редакции
- 17:48 Вчера Активный старт проекта "Кузница здоровья" объединяет жителей города
- 17:00 Вчера Цикл мероприятий «Основы информационной безопасности» стартует в СахОУНБ
- 15:17 Вчера Всероссийский экономический диктант-2025 прошел для школьников в Сахалинской областной библиотеке
- 14:35 Вчера Корсаковцы лидируют на фестивале спорта среди инвалидов в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?