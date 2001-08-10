Мошенники обманули сахалинцев на миллионы рублей через фальшивые звонки и приложения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так преступники похитили крупную сумму в размере 2 миллиона 80 тысяч рублей у 32-летней жительницы Южно-Курильского района. Они использовали распространённую схему, притворившись представителями курьерской службы и портала госуслуг. Женщина поверила фальшивым уведомлениям о взломе личного кабинета и угрозе потери денежных средств, добровольно перечислив их на указанный мошенником «Безопасный счет».

78-летняя пенсионерка из Южно-Сахалинска, женщина решила снять накопленные сбережения и хранить их дома, но мошенники быстро воспользовались ситуацией. Получив доступ к личным данным потерпевшей через фитиновые схемы, они вынудили пожилую женщину перевести почти 5 миллионов рублей, убеждая ее, что это меры защиты от преступных схем.

Далее 51-летняя жительница региона, которой поступил звонок от лжеврача поликлиники, попросившего подтвердить персональные данные и продиктовать код из пришедшего СMС. Затем потерпевшая скачала вредоносное программное обеспечение, имитирующее легальное платежное приложение, и самостоятельно перевела около 800 тысяч рублей через банкоматы.

А 60-летнюю жительницу Южно-Сахалинска, обманули мошенники, представившиеся заместителями директоров учебных заведений. Получив от нее персональный код и контрольную ссылку, злоумышленники убедили жертву совершить ряд переводов, украсть примерно 110 тысяч рублей.

35-летняя жительница Корсаковского района, злоумышленники получили доступ к аккаунту мобильного банка женщины, удаленно совершив крупные покупки в других регионах на общую сумму более 323 тысяч рублей. Жертва своевременно среагировала и заблокировала учетную запись, однако ущерб оказался значительным.