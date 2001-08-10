Жительница Южно-Сахалинска потеряла 795 тысяч рублей от звонка "правоохранителя"
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местной жительницы областного центра 1951 года рождения. Она сообщила, что в мессенджере ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником «правоохранительных органов» и сообщил, что была приостановлена операция с банковского счёта заявительницы на имя неизвестного, который оказывает пособничество террористам. Далее незнакомый мужчина сказал, что для сохранности сбережений, ей необходимо перевести деньги в ячейку активации. Через некоторое время, действуя согласно инструкции сотрудника правоохранительных органов, заявительница обналичила свои сбережения и через банкомат при помощи приложения осуществила перевод денежных средств. Сумма ущерба составила 795 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Ни в коем случае не сообщайте никому данные карт и пароли из смс!!! Они предназначены только для проведений операций лично Вами. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста. Запомните, что представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить Вам, особенно на мессенджер. Будьте бдительны!!!
Обязательно перезванивайте по актуальным, указанным в официальных документах телефонам, номере «горячей линии», в банк сами, так как мошенники активно используют «подмену номера». Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.
Никто из сотрудников силовых ведомств не будет обзванивать население используя мессенджеры, а тем более склонять к как-либо противоправным действиям!
Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо сразу обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию
