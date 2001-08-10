Задержаны два браконьера на реке Большой Такой в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 сентября 2025 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2025» сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Долинский» совместно с сотрудниками СКТУ задержали на берегу реки «Большой Такой» 39-летнего жителя села Сокол. Мужчина руками вылавливал рыбу лососевого вида «Кета». Злоумышленник успел добыть из пойманной рыбы 1 кг красной икры. Помимо этого, фигурант решил забрать 2 экземпляра рыбы себе домой. Сумма ущерба составила около 44 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ- незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Также, 28 сентября 2025 года на берегу реки «Большой Такой» был задержан 50-летний житель села Дальнее. Мужчина с помощью запрещенного орудия лова, сачка, вылавливал рыбу лососевого вида «Кета». Фигурант успел добыть из пойманной рыбы 5 килограмм красной икры. Сумма ущерба составила 152 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а,б,в» ч. 1 ст. 256 УК РФ- незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.