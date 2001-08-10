Сахалинские росгвардейцы изъяли у правонарушителей 29 единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю сотрудники территориального управления Росгвардии проверили более 70 мест хранения оружия и выявили 9 нарушений. Владельцы хранили охотничье огнестрельное оружие с нарушенным сроком действия разрешений на его хранение и ношение. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рейдов изъято 29 единиц огнестрельного оружия и аннулировано 6 разрешений на его хранение и ношение. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности.

За предоставлением государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности в региональное управление Росгвардии обратилось 124 заявителя, рассмотрено 114 обращений.

Напоминаем владельцам изъятого оружия. В течение одного года со дня изъятия оружия собственник обязан устранить нарушения и возвратить оружие, либо принять меры по его отчуждению (продажа, дарение…). Невостребованное оружие обращается в установленном порядке в государственную собственность и подлежит уничтожению.