УФСБ России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Южно-Курильска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФСБ России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Южно-Курильска, причастных к незаконному обороту алкогольной продукции.

Злоумышленники, вступив в преступный сговор, организовали приобретение, хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными марками, а также её продажу неограниченному кругу лиц.

По месту их проживания изъято 609 бутылок алкоголя общим объемом более 644 литров и стоимостью свыше 1 млн рублей.

В отношении злоумышленников Корсаковским межрайонным следственным отделом (с дислокацией в пгт. Южно-Курильске) СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

