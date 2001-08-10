Тихоокеанское
13:20, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Житель Долинска ответит в суде за кражу имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета.

Установлено, что в конце июля 2025 года фигурант поссорился со своей бывшей супругой, которая собрала все свои вещи из его квартиры и уехала, оставив свой мобильный телефон, который ей стал не нужен из-за разбитого экрана. Спустя некоторое время обвиняемый отремонтировал этот телефон, чтобы дальше им пользоваться. На телефоне были установлены банковские приложения, к которым фигурант имел полный доступ, так как знал все пароли. Вспомнив об этом, он решил похитить денежные средства со счета потерпевшей. Обвиняемый зашел в личный кабинет бывшей супруги и увидел, что на ее счете находится сумма в размере 13 700 рублей. Он решил похитить все деньги и перевел их на свою банковскую карту.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

