Житель Долинска ответит в суде за кражу имущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета.
Установлено, что в конце июля 2025 года фигурант поссорился со своей бывшей супругой, которая собрала все свои вещи из его квартиры и уехала, оставив свой мобильный телефон, который ей стал не нужен из-за разбитого экрана. Спустя некоторое время обвиняемый отремонтировал этот телефон, чтобы дальше им пользоваться. На телефоне были установлены банковские приложения, к которым фигурант имел полный доступ, так как знал все пароли. Вспомнив об этом, он решил похитить денежные средства со счета потерпевшей. Обвиняемый зашел в личный кабинет бывшей супруги и увидел, что на ее счете находится сумма в размере 13 700 рублей. Он решил похитить все деньги и перевел их на свою банковскую карту.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
